Milan, il punto sui prestiti: Caldara spera nel riscatto allo Spezia

Mattia Caldara è uno dei giocatori che il Milan ha mandato in prestito in questa stagione. Il punto sul suo rendimento

Il Milan osserva il rendimento di Mattia Caldara, difensore in forza in questa stagione allo Spezia. Il classe 1994 è arrivato ai liguri in estate con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

Il suo bilancio agli Aquilotti è di 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia, di cui 11 da titolare. Vedremo quanto sarà il minutaggio con l’arrivo in panchina di Leonardo Semplici. Il club rossonero e anche lo stesso giocatore sperano che lo Spezia decida di esercitare l’opzione di riscatto. Nei prossimi mesi verranno fatte le opportune valutazioni.