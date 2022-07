Milan, il punto su De Ketelaere: siamo al dentro o fuori

Il Milan continua a restare impantanato nella trattativa De Ketelaere. Le ultime sulla situazione e le alternative

Il Milan continua ad inseguire Charles De Ketelaere. Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, nella giornata di ieri non ci sono state novità. Il Brugge continua a fare resistenza e non si schioda dalla richiesta di 35 milioni di euro, mentre i rossoneri ne mettono sul piatto 30 + 2 di bonus.

Siamo in una situazione di dentro o fuori che verrà risolta nel giro di pochi giorni. I rossoneri valutano il classe 2001 l’elemento perfetto da aggiungere alla rosa di Pioli, ma non sembrano essere disposti ad arrivare a quelle cifre. Si parla di un ultimo possibile sconto da parte del club belga.

La gara di ieri contro gli ungheresi dello ZTE ha confermato l’esigenza di aggiungere qualità alla trequarti. Brahim Diaz ancora non convince, mentre Adli non può di certo dare garanzie.