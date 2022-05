Milan, il programma di Cardinale: firma dei contratti ed incontro con Maldini

Il Milan si prepara ad aprire l’era Red Bird. Come riportato da Repubblica, Gerry Cardinale sarà a Milano tra domani e martedì

L’era Red Bird è alle porte per il Milan. Questa settimana verrà chiusa la trattativa per il passaggio delle quote di maggioranza al fondo di Gerry Cardinale. Il patron americano, come riportato da Repubblica, sarà in città tra domani e martedì.

Per lui attese le firme dei contratti preliminari ed anche un incontro con Paolo Maldini, per programmare il futuro e discutere della situazione contrattuale che tiene sulle spine i tifosi rossoneri.