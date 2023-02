Milan, il programma del fine settimana del settore giovanile

Comincia oggi il fine settimana del settore giovanile con la sfida della Primavera alla Fiorentina: il programma completo

Di seguito il programma del week-end del settore giovanile del Milan:

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

VENERDÌ 24 FEBBRAIO

PRIMAVERA: 3ª giornata di ritorno, Milan-Fiorentina, ore 16.00 – PUMA House of Football

SABATO 25 FEBBRAIO

UNDER 11 FEMMINILE: 2ª giornata, Barona Sporting-Milan, ore 13.45 – CS San Paolino, Milano

UNDER 12: 2ª giornata, Rozzano-Milan, ore 14.00 – Campo Comunale, Rozzano (MI)

UNDER 9: 2ª giornata, Lombardia Uno-Milan, ore 14.00 – Comunale S.Ambrogio, Milano

UNDER 10: 2ª giornata, Milan-Leone XIII, ore 15.00 – PUMA House of Football

UNDER 13: 4ª giornata di ritorno, Milan-Monza, ore 15.30 – PUMA House of Football

UNDER 17 FEMMINILE: 2ª giornata – Fase interregionale, Milan-Cesena, ore 16.00 – PUMA House of Football

DOMENICA 26 FEBBRAIO

UNDER 14: 4ª giornata di ritorno, Inter-Milan, ore 14.15 – Via Cilea, Milano

PRIMAVERA FEMMINILE: 5ª giornata di ritorno, Milan-Tavagnacco, ore 15.00 – PUMA House of Football

UNDER 15 FEMMINILE: 3ª giornata – Fase interregionale, Hellas Verona-Milan, ore 15.00 – Via Sogare, Verona

MARTEDÌ 28 FEBBRAIO

PRIMAVERA: Youth League, Ottavi di finale, Milan-Ruh Lviv, ore 15.00 – PUMA House of Football (Live su AC Milan Official App)