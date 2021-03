Milan, il gol è diventato un problema? I recenti numeri preoccupano

Il Milan ha segnato un solo gol nelle ultime tre partite tra campionato ed Europa League: numeri che preoccupano mister Pioli

La sconfitta casalinga di ieri sera contro il Manchester United è valsa l’eliminazione dall’Europa League per il Milan. Ma non solo, la gara ha messo in luce un aspetto che mister Pioli potrebbe iniziare a ritenere preoccupante. Nelle ultime tre partite infatti, tra campionato e coppa, i rossoneri sono riusciti ad andare in gol solamente una volta (nel match di andata contro i Red Devils).

Le pesanti assenze, specialmente nel reparto offensivo, hanno sicuramente contribuito a creare questa allarmante statistica. Le difficoltà dei rossoneri negli ultimi 15 metri sono però apparse evidenti nelle ultime uscite e confermate nel match di ieri sera. A Firenze, in tal senso, è attesa una risposta importante.