Milan, il giorno del match con lo ZTE: le ultime sulla partita

Il Milan affronterà oggi in amichevole gli ungheresi dello ZTE. Stefano Pioli ritrova quasi tutti i suoi big

Parola al campo per il Milan, che oggi andrà in scena nella sua seconda amichevole internazionale di questa estate. Gli avversari sono gli ungheresi dello ZTE. Come riportato da Tuttosport, Stefano Pioli ritroverà quasi tutta la sua rosa a disposizione.

A differenza dell’ultima gara con il Colonia infatti, partiranno con la squadra i vari Maignan, Tomori, Leao, Theo Hernandez &co. Si ripartirà ancora da Olivier Giroud, che vuole bissare la doppietta in terra tedesca. Ci saranno anche Paolo Maldini e Frederic Massara nel gruppo che partirà questa mattina alla volta dell’Ungheria.