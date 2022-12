Milan, il futuro è in casa: Camarda stupisce tutti

Francesco Camarda sta facendo parlare di sé. Il giovanissimo talento del Milan ha numeri da predestinato e sogna in grande

Mentre il Milan è alle prese con un’emergenza centravanti in prima squadra, nelle giovanili cresce il possibile 9 del futuro. Francesco Camarda, un classe 2008 che sta bruciando le tappe. Un ragazzino di cui sarebbe superfluo parlare, se non fosse che dalle parti del PUMA House of Football sta stupendo tutti.

Da anni gioca da sotto età nelle diverse categorie giovanili rossonere e dell’Italia. In questa pausa è stato portato addirittura in Primavera, con compagni di squadra di 3/4 anni più grandi di lui. L’impatto è stato devastante. In un allenamento congiunto contro la prima squadra della Solbiatese ha siglato ben due gol.

Come riporta Tuttosport, in casa rossonera lo vogliono far crescere con tranquillità e senza pressioni. Può diventare il nuovo Giroud, anche se il suo idolo calcistico assoluto è Kakà.