Non un inizio da incorniciare nel 2023 per il Milan in campionato: i rossoneri hanno già perso 4 partite. Solo 3 squadre hanno fatto peggio

Non un grande inizio di 2023 per il Milan. In campionato i rossoneri hanno già perso 4 partite (contro Lazio, Sassuolo, Inter e Fiorentina).

Solo 3 squadre, Cremonese, Sampdoria e Salernitana, hanno fatto peggio con 6. Per centrare la Champions serve un altro rendimento.