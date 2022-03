In vista della prossima sessione di mercato, il Milan guarda in Belgio per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli

In vista della prossima sessione di mercato, il Milan guarda in Belgio per rinforzare la rosa a disposizione di mister Pioli.

Tra i nomi sondati, quello di Charles De Ketelaere, trequartista classe 2001 del Club Brugge che, secondo la Gazzetta dello Sport, valuterebbe il giocatore 30 milioni di euro.