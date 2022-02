Milan, il campionato ti sorride: con l’Udinese vietato sbagliare

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Nonostante il pareggio di Salerno, il Milan è rimasto primo in classifica guadagnando anche un punto sull’Inter: con l’Udinese per ripartire

Quello che all’apparenza poteva sembrare un clamoroso passo falso si è rivelato un risultato positivo, almeno parzialmente. Il punto del Milan guadagnato con la Salernitana, grazie alla sconfitta dell’Inter col Sassuolo e al pareggio del Napoli a Cagliari, ha permesso ai rossoneri di guadagnare addirittura un punto proprio sui nerazzurri.

Il campionato dunque ha sorriso ai rossoneri, rimasti in vetta da soli. Ora però non sono più ammessi errori, specie con le medio-piccole. La gara di venerdì con l’Udinese, in questo senso, pesa tantissimo. I tre punti diventano praticamente obbligatori.