Milan, il calendario di gennaio: tante gare e un trofeo in palio

Il Milan ricomincerà presto a fare sul serio. Gennaio mette davanti ai rossoneri tante gare, con il primo trofeo stagionale in palio

Ultimi giorni soft per il Milan, che in questi giorni gode di un meritato riposo natalizio. Da domani riprendono gli allenamenti in vista di una seconda parte di stagione che si preannuncia infuocata. I rossoneri puntano a recuperare terreno in classifica dal Napoli capolista, con in mezzo gli ottavi di finale di Champions League e Coppa Italia.

Gennaio sarà un mese cruciale per le sorti della stagione. La squadra di Pioli giocherà ben 7 gare in 25 giorni su tre fronti diversi. In palio ci sarà anche il primo trofeo stagionale, il derby di Supercoppa Italiana contro l’Inter. Vediamo nel dettaglio il calendario: