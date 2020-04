Milan, Icardi è più di una suggestione: vicino l’addio al Psg

Icardi-Milan: si può fare. Elliott ha la potenza e la solidità economica per sostenere l’affare e l’argentino vorrebbe tornare in Italia

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato del forte interesse del Milan nei confronti di Mauro Icardi, una suggestione che poggia le basi sulla volontà del giocatore (e della moglie Wanda Nara) di riunire la famiglia a Milano e sull’ambizioso progetto portato avanti da Elliott e Gazidis in vista della prossima stagione.

Due indizi però non bastano a fare una prova e in aiuto è arrivato il tabloid inglese Sun che, con mesi di anticipo, ha rivelato che la priorità del calciatore e del suo procuratore sia proprio tornare a giocare in Italia lasciando così il Psg dopo appena una stagione. L’entourage dell’argentino ha smentito categoricamente la risoluzione del contratto ma non la volontà di Icardi di lasciare la Francia. Ecco finalmente la prova: Icardi al Milan è molto più di una suggestione.