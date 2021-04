Milan, Ibra c’è e ci starebbe anche a vita. Ora è atteso per lunedì sera, i rossoneri chiuderanno il turno numero 33 contro la Lazio

Milan, Ibra c’è e ci starebbe anche a vita. Ora è atteso per lunedì sera, i rossoneri chiuderanno il turno numero 33 contro la Lazio. Gazzetta dello sport celebra così la firma dello svedese con il Milan per un altro anno: “SÌbra”. Titola così la rosea che poi aggiunge: “Zlatan, ancora Milan. «Se me lo chiedono resto anche a vita».

I DETTAGLI- Un altro anno con il Milan, il centravanti festeggerà i 40 anni con un altro contratto sempre a 7 milioni di euro stagionali, a nessun club si è legato per più tempo.

LAZIO- Dopo lo stop contro il Genoa a causa della squalifica e contro il Sassuolo per fastidi muscolari, Ibra è ora atteso per lunedì sera, quando i rossoneri si giocheranno gran parte della stagione a Roma contro la Lazio. Pioli ha bisogno di lui ed ora, con la testa sgombra da pensieri relativi al rinnovo, potrà essere ancora più decisivo anche perchè dietro corrono e non c’è più margine di errore.