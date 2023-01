Milan, i risultati del week-end del settore giovanile

Di seguito tutti i risultati del settore giovanile del Milan nel fine settimana: pareggia la Primavera di Ignazio Abate

PRIMAVERA: 15ª giornata, Milan-Hellas Verona 1-1 (34’st El Hilali)

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata di ritorno, Fiorentina-Milan 1-2 (46′ Bahlouli, 35’st Tateo)

UNDER 18: 4ª giornata di ritorno, Milan-SPAL 0-1

UNDER 17: 3ª giornata di ritorno, SPAL-Milan 1-3 (13’st Martinazzi, 32’st Tezzele, 42’st Di Siena)

UNDER 16: 1ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 1-0 (12’st Cappelletti)

UNDER 15: 1ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 7-1 (3 Pinessi, La Mantia, Lupo, Plazzotta e Russo)