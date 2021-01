Milan, i precedenti contro il Torino in Coppa Italia: granata in vantaggio

Ecco i precedenti in Coppa Italia del Milan contro il Torino. Quella di domani sara la 24esima sfida nella coppa nazionale

Milan e Torino si affronteranno domani per la 24esima volta in Coppa Italia. I granata diventeranno così la seconda formazione più sfidata in questa manifestazione al pari dell’Inter e dietro solo alla Juventus, con cui ci sono 27 precedenti.

Un bilancio che segna rosso per i rossoneri, che hanno in totale 7 vittorie, 6 pareggi e 10 sconfitte, con 32 gol fatti e 35 subiti. L’ultima di queste gare risale al quarto di finale della stagione scorsa, dove la squadra di Pioli la spuntò ai supplementari per 4-2. Agli ottavi di finale le due squadre si sono sfidate 3 volte nel 1961, nel 2000 e nel 2017, con il Milan che ha passato il turno in questi ultimi due precedenti. Una sfida anche in finale, nel 1971, con il Torino vittorioso ai calci di rigore.