Milan, i numeri preoccupano: solamente 5° attacco e difesa del campionato

Il Milan arriva a questo finale di stagione con dei numeri non esaltanti in termini di gol fatti e subiti in campionato

Il Milan, oltre ad essere fuori dalle prime quattro nella classifica generale, lo è anche nei numeri dell’attacco e della difesa in Serie A. Con 60 gol fatti e 41 subiti, la squadra di Pioli si trova al 5° posto nelle rispettive classifiche offensive e difensive.

Tutte le squadre ai primi quattro posti (Inter, Atalanta, Napoli e Juventus) hanno fatto meglio. In termini di reti incassate anche l’Hellas Verona, 10° in classifica, ha gli stessi numeri dei rossoneri. In questo rush finale serve assolutamente una svolta.