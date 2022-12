Matteo Gabbia è stata una risorsa preziosa per il Milan di Pioli in questa prima parte di stagione: i numeri del difensore centrale

Di seguito i numeri di Matteo Gabbia in stagione con la maglia del Milan:

PRESENZE IN A: 6

PRESENZE IN CHAMPIONS LEAGUE: 4

PRESENZE TOTALI: 10

MINUTI IN CAMPO: 605′

GOL SEGNATI: 1 (in Champions)

AMMONIZIONI: 1