Condividi via email

Milan Hellas Verona, Maignan ancora sotto l’occhio della critica: «Non trasmette sicurezza, col Feyenoord…». Le ultimissime notizie

Il Milan ha affrontato ieri il match di campionato di Serie A contro l’Hellas Verona e ha vinto per 1-0 grazie al gol per Santiago Gimenez. Secondo la Gazzetta dello Sport, Mike Maignan, è stato uno dei peggiori in campo e ha preso 5.5.

«Una parata non perfetta su Duda, una mancata uscita e una nella quale perde il pallone. Non trasmette sicurezza. L’errore di Rotterdam gli è rimasto addosso».