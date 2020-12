Milan, Hauge prosegue il percorso di grande crescita: è un talento

Il Milan sembra aver fatto bingo acquistato Hauge dal Bodo Glimt. Il norvegese si sta mettendo in grande mostra in questo inizio di stagione

Jens Petter Hauge, dopo l’ottima prova in Europa League contro lo Sparta Praga (con annesso gol decisivo per la vittoria di misura dei rossoneri), prosegue il suo percorso di grande crescita, e lo fa, con balzi enormi. Il giovane norvegese sta bruciando le tappe. Dal Bodo Glimt al Milan, passando per il debutto il Nazionale maggiore. Il tutto in poco tempo. Ora Paolo Maldini e Frederic Massara si sfregano le mani, per aver messo a segno un grande colpo di mercato. Hauge è un giovane talento con ampi margini di miglioramento, e siamo sicuri che diventerà un punto fermo del Milan negli anni a venire.

Pagato 5 milioni di euro, ora il suo valore di mercato è quantomeno triplicato. L’intenzione del club rossonero comunque, è quella di tenere in rosa il classe 1999 e di valorizzarlo ulteriormente.