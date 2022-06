Il Milan attende i rinnovi di Paolo Maldini e Frederic Massara per poter formalizzare i primi rinforzi di mercato

Il calciomercato del Milan segue delle tappe ben precise. Nonostante alcune trattative portate avanti, i rossoneri devono prima formalizzare i rinnovi di Maldini e Massara per poter entrare nel vivo. I loro contratti scadranno tra 18 giorni, ma secondo la Gazzetta dello Sport si formalizzerà il prolungamento già nel corso di questa settimana.

Una volta concluso quello che, sentendo le parole di Cardinale, sembra poco più di una formalità, si entrerà nel vivo del mercato. Ci sarà bisogno di definire quale sarà il budget, ma di certo ogni reparto verrà in qualche modo rinforzato. Il primo arrivo sarà quello di Divock Origi in attacco, a centrocampo Renato Sanches sostituirà Kessiè mentre in difesa la situazione è la medesima da svariate settimane: Botman è conteso dal Newcastle, il piano B è Bremer.

Un altro reparto che verrà pesantemente ritoccato è quello della trequarti. Castillejo è in uscita, Junior Messias in bilico sul riscatto. L’obiettivo della dirigenza è inserire maggiore qualità. I due nomi in primo piano vengono dal Brugges: Noa Lang e Charles De Ketelaere. Sempre più sullo sfondo Zaniolo.