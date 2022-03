Milan, Giroud racconta il retroscena: «Questo è il segreto dello spogliatoio»

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dal ritiro della Nazionale francese.

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dal ritiro della Nazionale francese.

SQUADRA – «C’è una perfetta alchimia tra i giocatori di esperienza e i giovani. Vedo gli ingredienti giusti e il giusto equilibrio che mi fa ben sperare. Non nego che allora c’erano grandi star come Ronaldinho, Pirlo, Nesta, Seedorf, Inzaghi. Insomma era il grande Milan ma anche questo Milan ha qualche nome importante e soprattutto molti giovani che fanno ben sperare per il futuro».