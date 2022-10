Milan, Giroud primo in Serie A per una statistica: il dato

L’attaccante del Milan Olivier Giroud possiede un primato in una particolare statistica di questa Serie A. I dettagli

Olivier Giroud si sta dimostrando ancora una volta decisivo per il Milan in questo inizio stagione. L’attaccante francese sta giocando praticamente ogni minuto complici le non perfette condizioni fisiche di Rebic e Origi.

Fin qui in campo l’ex Chelsea ha sempre risposto presente con 5 gol realizzati tra tutte le competizioni. In Serie A è il giocatore che ha vinto più duelli aerei, ben 31.