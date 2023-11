Milan, Giroud meglio di Haaland e Mbappè: il dato non lascia dubbi

Studio interessante da parte del CIES che ha stilato una classifica con tutti i migliori finalizzatori nel mondo. Giroud meglio di Mbappè e Haaland

Media invidiabile. Studio interessante da parte del CIES che ha stilato una classifica con tutti i migliori finalizzatori nel mondo. La ricerca parte incrociando i dati relativi ai tentativi di tiri e ai gol segnati, durante la stagione in corso, da parte dei giocatori dei principali campionati. Attraverso i dati Wyscout, l’indice di finalizzazione è stato calcolato moltiplicando il numero di gol segnati in campionato per il tasso di conversione dei tiri effettuati. Il risultato viene poi regolato in base al livello sportivo delle partite giocate (come differenza percentuale rispetto alla media complessiva). Sono stati presi in considerazione per lo studio, solo i calciatori che hanno giocato almeno 720 minuti in campionato nazionale per la stessa squadra durante la stagione in corso.

Giroud, orgoglio del Milan, si classifica sesto (indice 0.325) Meglio di Mbappè (0.289) e Haaland (0.314). Primo Kane (0.533), con alle sue spalle un obiettivo del calciomercato rossonero: Gimenez (0.361).