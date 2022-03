Milan, Giroud e Ibrahimovic regolarmente in gruppo: Pioli sorride

Nell’allenamento odierno Stefano Pioli ha potuto contare anche su Giroud e Ibrahimovic: entrambi regolarmente in gruppo

Buone notizie da Milanello. Come riportato da Sky Sport infatti, Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimovic hanno svolto tutto l’allenamento in gruppo nella prima seduta in vista della gara di sabato sera contro l’Empoli.

L’attaccante francese dunque ha pienamente recuperato dalla lieve distorsione alla caviglia e dal brutto taglio rimediato domenica sera contro il Napoli.