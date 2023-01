Milan giovanili, il programma del weekend: le cinque sfide di domenica e Milan-Juve di lunedì. Ecco il programma completo

Ecco il programma del weekend per quanto riguarda i match delle giovanili del Milan: inizia domenica e termine lunedì.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 29 GENNAIO

UNDER 15: 2ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 11.00 – Campo E.A., Botticino (BS)

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 18: 5ª giornata di ritorno, Parma-Milan, ore 15.00 – Centro Sportivo Parma Calcio, Collecchio (PR)

UNDER 17: 4ª giornata di ritorno, Milan-Atalanta, ore 15.00 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 2ª giornata di ritorno, Brescia-Milan, ore 15.00 – CS Sterilgarda, Mazzano (BS)

LUNEDÌ 30 GENNAIO

PRIMAVERA: 16ª giornata, Milan-Juventus, ore 16.00 – PUMA House of Football, Milano