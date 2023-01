Milan giovanili, il programma di oggi: U15 e U16 in campo. Le partite in programma sono due, entrambe giocate a Milano

Sfide di campionato anche per le giovanili del Milan. Ecco il programma delle partite di oggi, come pubblicato dal sito ufficiale del club.

SABATO 21 GENNAIO

UNDER 15: 1ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 14.30 – PUMA House of Football, Milano

UNDER 16: 1ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona, ore 15.30 – PUMA House of Football, Milano