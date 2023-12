Milan, giornata speciale a Milanello: ecco cosa è successo

Giornata speciale oggi a Milanello per il Milan. L’iniziativa del team manager Marangon in vista delle feste

Gesto da applausi. Giornata speciale oggi a Milanello per il Milan. L’iniziativa del team manager Marangon in vista delle feste:

Come riporta Manuele Baiocchini a Skysport24 un mese fa ha fatto estrarre ad ognuno un biglietto con il nome di un componente della squadra a cui fare un regalo per Natale. Oggi è stato il giorno in cui scartare questi regali.