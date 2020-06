Milan, giornata di vigilia: il programma completo a partire da Milanello

Milan, tutti in campo questa mattina per la rifinitura, testa ovviamente alla gara con il Lecce in programma lunedì sera

OGGI RIFINITURA- Milan, ieri ultimo allenamento. Settimana di sedute tutte al mattino per la squadra di Pioli, partenza per Lecce oggi pomeriggio da Malpensa. Intanto il Verona ha battuto il cagliari 2-1 nel recupero del sabato, 2 i punti in più in classifica per gli scaligeri.