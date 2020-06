Gazzetta: “Il Verona batte Zenga e sorpassa il Milan sulla via d’Europa”

Gazzetta, nel taglio basso della prima pagina la vittoria del Verona sul Cagliari che accende ulteriormente la corsa all’Europa League

ZENGA BATTUTO- “Il Verona in volo: batte Zenga e sorpassa il Milan sulla via d’Europa”. Titola così la rosea in prima pagina, la squadra di Juric riparte alla grande, il Verona è ora settimo a 38 punti, uno in meno del Napoli (già in Europa League) e due in più del Milan.