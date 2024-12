Milan Genoa, a San Siro si subisce poco: lo dicono i numeri! Il dato Opta

Milan Genoa, numeri da record per i rossoneri in difesa: altro clean-sheet. Le ultimissime notizie sulla squadra allenata da Fonseca

Il Milan, in quest’inizio di stagione, come riportato da Opta è il club che ha totalizzato il maggior numero di reti inviolate tra tutte le squadre della Serie A.

«Il Milan è la squadra che conta più clean sheet interni in questo campionato (sei). Solo il Bologna (tre) ha subito meno gol dei rossoneri (quattro) in match casalinghi nel torneo in corso».