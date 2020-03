Milan-Genoa: Pioli non rischia Donnarumma, Begovic titolare

Donnarumma non ha recuperato e difficilmente verrà schierato contro il Genoa: spazio al bosniaco Asmir Begovic

Gianluigi Donnarumma verso il forfait per la sfida di domenica pomeriggio contro il Genoa. Il portiere rossonero non si è allenato con il resto del reparto oggi e difficilmente verrà utilizzato da Stefano Pioli per il recupero della gara contro i liguri, al suo posto Asmir Begovic già utilizzato dal tecnico parmigiano nel corso della gara d’andata contro la Juventus in Coppa Italia.

Sarà proprio il portiere bosniaco il titolare della sfida che vedrà il Milan contrapporsi al Genoa domenica pomeriggio alle ore 15 all’interno di un San Siro chiuso al pubblico.