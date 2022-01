Milan Genoa, Pioli deve rinunciare ad Ibra: è squalificato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan non avrà a disposizione per il match contro il Genoa Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è squalificato in Coppa Italia

Non ci sarà Ibrahimovic nel match di Coppa Italia tra Milan e Genoa. L’attaccante svedese deve scontare una giornata di squalifica nella manifestazione in seguito all’espulsione rimediata lo scorso anno contro l’Inter.

Anche Franck Kessiè sconterà la sua giornata di stop, ma l’ivoriano non sarebbe stato comunque a disposizione per via della Coppa d’Africa.