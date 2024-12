Milan Genoa, Morata spreca troppo: la traversa colpita è un gol sbagliato!

Milan Genoa, Alvaro Morata spreca troppo dal suo ingresso in campo nel secondo tempo: la traversa colpita è un gol sbagliato!

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, tra i peggiori in campo della sfida di ieri sera tra Milan e Genoa c’è Alvaro Morata. Lo spagnolo entrato nel secondo tempo non ha inciso, sbagliando almeno due occasioni da gol troppo ghiotte per un attaccante come lui. Questo il giudizio sulla prova dell’ex Atletico:

PAROLE – «Recuperato a tempo di record, entra a inizio ripresa e si batte. Da buona posizione spreca due assist di Reijnders e la traversa colpita è un gol sbagliato».