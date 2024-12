Milan Genoa, Liberali da sufficienza: si prende del tempo prima di accendersi

Milan Genoa, il giudizio sulla prestazione del giovanissimo Mattia Liberali. La pagella della Gazzetta

Come riportato dalle pagelle della Gazzetta dello Sport, nella sfida di ieri sera tra Milan e Genoa sufficienza piena per Mattia Liberali. Esordio da titolare in un clima diverso dal solito: prima di grande festa, poi di alta tensione per il gol che non è arrivato. Questo il giudizio sulla prova del giovane:

PAROLE – «Esordio in prima squadra da trequartista, il suo ruolo. Un po’ timido all’inizio, poi acquisisce sicurezza. Va vicino al gol di testa e per un’ora ci mette voglia».