Milan-Genoa, il Diavolo diviso tra presente e futuro

Nei giorni in cui decide una parte importante del suo futuro, con l’attesa firma del rinnovo di Ibrahimovic e la questione Donnarumma che tiene tutti sulle spine, il Milan si prepara a scendere in campo nel lunch match di domenica contro il Genoa.

Una gara che deve essere vinta a tutti i costi. In casa Milan lo Scudetto era sempre stato considerato un obiettivo difficilissimo, ma il calo di rendimento nel girone di ritorno (i rossoneri sono al 6° posto nei punti conquistati dopo il giro di boa) rischia di complicare anche una qualificazione alla prossima Champions League che se centrata cambierebbe completamente, in positivo, gli scenari futuri.

Milan-Genoa sulla carta si presenta come una sfida scontata – nelle quote calcio per le scommesse il segno 1 si attesta a 1,51, con X e 2 rispettivamente a 4,40 e 6,20 – ma starà a mister Pioli e agli uomini che manderà in campo tradurre questi pronostici in tre punti. Gli ospiti sono già salvi e appagati, e proprio per questo potrebbero risultare pericolosi per un Diavolo mai come in questo momento diviso tra presente e futuro.

A 8 giornate dalla fine il Napoli 5° è distante soltanto 4 punti, e con tre scontri diretti all’orizzonte da qui al 23 maggio – Lazio, Juventus e Atalanta – diventa fondamentale ridurre al minimo le inevitabili distrazioni e concentrarsi su una gara alla volta. Sarà questo quello che Pioli chiederà ai suoi, consapevole che il futuro passa anche dalla sfida di domenica.