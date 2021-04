Milan-Genoa, Destro pareggia ed arriva un incredibile dato sull’ex

Mattia Destro punisce la difesa del Milan e pareggia i conti a San Siro. L’incredibile dato sull’ex rossonero

Mattia Destro colpisce la difesa del Milan nel match di San Siro contro il Genoa. L’attaccante ex di turno ha pareggiato i conti con un colpo di testa che non ha lasciato scampo a Donnarumma, siglando così il suo 10° gol in campionato.

Si tratta della sua seconda rete realizzata con un colpo di testa e, curiosità riportata da Opta, l’altro era arrivato proprio contro il Milan nella gara di andata.