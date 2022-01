Milan Genoa, dal 2010 rossoneri sempre ai quarti di Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa sera, il Milan scende in campo contro il Genoa per gli ottavi di Coppa Italia: per i rossoneri, c’è un filotto di qualificazioni da continuare. Come riporta il sito ufficiale del club:

«Per la sesta stagione consecutiva i rossoneri entrano in gioco in Coppa Italia negli Ottavi di Finale, turno della competizione che ha sempre visto il Milan qualificarsi ai Quarti dal 2010 in poi. Milan e Genoa si ritrovano dopo un mese e mezzo dall’ultimo incontro di campionato: il 3-0 rossonero al Ferraris dello scorso 1° dicembre. L’ultimo precedente – di cinque totali, con il primo che risale al lontano 1937 – in Coppa Italia, invece, è ben più datato: 21 agosto 1985, fase a gironi, 2-2 sul campo dei rossoblu con la rete di Virdis e l’autogol di Mileti. L’ultima vittoria è invece del settembre 1982, sempre per la fase a gironi: allora finì 3-2 per il Milan con il gol di Serena e la doppietta di Jordan.»