Milan-Genoa a porte chiuse, variazione anche per la sfida con il Lecce

Ora è arrivata anche l’ufficialità: Milan-Genoa si giocherà a porte chiuse a causa dell’emergenza per il coronavirus. Per quanto riguarda i rossoneri anche una variazione di orario per la sfida contro il Lecce che verrà anticipata ci un quarto d’ora rispetto all’orario previsto per lunedì 9 marzo.

Ecco il quadro completo delle variazioni:

RECUPERI 6 GIORNATA RITORNO

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 15.00 HELLAS VERONA – CAGLIARI

Mercoledì 11 marzo 2020 ore 18.30 TORINO – PARMA

VARIAZIONI 8a GIORNATA RITORNO

Sabato 7 marzo 2020 ore 15.00 TORINO – UDINESE (anziché lunedì 9 marzo 2020 ore 18.45)

Lunedì 9 marzo 2020 ore 20.45 LECCE – MILAN (anziché ore 21.00)

VARIAZIONI 9 GIORNATA RITORNO

Sabato 14 marzo 2020 ore 15.00 BRESCIA – GENOA (anziché domenica 15 marzo 2020 ore 15.00)​​​​​​​

Domenica 15 marzo 2020 ore 15.00 SASSUOLO – HELLAS VERONA (anziché sabato 14 marzo 2020 ore 15.00)