Milan Futuro, SCELTO il nome UFFICIALE della Seconda squadra! C’è il COMUNICATO del club rossonero

Il Milan Under 23 è ufficialmente iscritto al campionato di Serie C e il club rossonero comunica che la squadra che nasce prenderà il nome di “Milan Futuro“. Di seguito l’annuncio ufficiale della società con tutti i dettagli sul progetto dedicato ai giovani.

The 𝓕𝓾𝓽𝓾𝓻𝓸 is now!



Introducing #MilanFuturo, the new AC Milan team 🔴⚫#SempreMilan