Pioli: se fosse giusto proseguire insieme anche la prossima stagione?

Salgono le quotazioni del tecnico Pioli in panchina, Rangnick tentenna!

In casa Milan, non c’è ancora certezza su quello che dovrebbe essere il futuro di Pioli in panchina. L’ombra di Rangnick a oggi non viene confermata. Il tecnico avrebbe, secondo fonti estere, chiamato direttamente Gazidis per farsi spiegare il progetto e le condizioni. Non c’è ancora stata però una risposta concreta.

Pioli: il tecnico merita più fiducia nel lavoro che potrebbe ancora fare

Sta facendo un buon lavoro Stefano Pioli, la squadra non brilla ma un’impronta è riuscito a metterla nel Milan attuale. C’è tanto da lavorare siamo d’accordo, va riconosciuto che purtroppo non è semplice. Meriterebbe tempo e ancora fiducia.