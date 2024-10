Maldini futuro, Inter in pole per il talento ex Milan? L’indizio che infiamma la tifoseria!

Maldini futuro, operazione fattibile? Arriva un indizio che infiamma la tifoseria sul possibile trasferimento all’Inter del talento ex Milan

Daniel Maldini è l’ultimo nome accostato al calciomercato Inter per il reparto d’attacco. La presenza di Piero Ausilio sugli spalti dell’U-Power Stadium per l’ultima sfida del Monza contro la Roma ha attirato l’attenzione sul possibile interesse da parte dei nerazzurri per l’ex Milan, nonché figlio di Paolo e nipote di Cesare. Il suo trasferimento in nerazzurro farebbe certamente parecchio clamore e, anche se per il momento i dirigenti di Viale della Liberazione non si sono spinti oltre ad una semplice fase di osservazione, arriva l’indizio che infiamma la tifoseria e avvicina il colpo ad effetto.

Anche i bookmakers infatti starebbero credendo alla possibilità di un trasferimento all’Inter del trequartista classe 2001. A riferirlo è Agipronews che analizza le quote dei bookies a riguardo. I club interessati al ragazzo non mancano, ma stando ai quotisti di Goldbet e Better, sarebbe però l’Inter in pole per accaparrarsi Maldini nella prossima estate: un passaggio in nerazzurro, con sgarbo ai cugini e interruzione della celebre “dinastia”, paga 4 volte la posta, in netto vantaggio sulla Juventus a 8 e sul Milan a 10, al pari del Napoli. Non è affatto da escludere, però, una permanenza al Monza, offerta a 1,75.