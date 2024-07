Milan Futuro, con Bonera in conferenza stampa PRESENTE anche Ibrahimovic: i dettagli

Milan Futuro, con Bonera oggi in conferenza stampa ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic: al via il progetto della seconda squadra rossonera

Come riferito da Daniele Longo, oggi, nella conferenza stampa da Milanello di Daniele Bonera, fissata per le 10:30, per la presentazione del Milan Futuro sarà presente anche Zlatan Ibrahimovic.

Lo svedese con il neo tecnico della seconda squadra rossonera spiegherà nei dettagli il progetto e come intende muoversi: l’idea è quella di inserire in rosa 2-3 calciatori anche dall’estero.