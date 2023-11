Il Milan si muove alla ricerca di nomi per rinforzare l’attacco. In tal senso contro la Fiorentina l’ occasione per parlare di mercato

Il Milan si muove alla ricerca di nomi per rinforzare l’attacco. In tal senso contro la Fiorentina l’ occasione per parlare di mercato:

secondo quanto riportato da Calciomercato.it un nome c’è può entrare in orbita rossonera è quello di Beltran