Fiorentina-Milan, è la fiera dei grandi ex da entrambe le parti

Fiorentina-Milan sarà una sfida emozionante per diversi elementi. Da Pioli a Cutrone passando per Rebic

Fiorentina-Milan sarà una sfida emozionante per diversi elementi. Stefano Pioli ha un passato da giocatore e allenatore in Viola e tornerà al Franchi da avversario. Poi c’è Patrick Cutrone che non ha mai nascosto la propria fede rossonera e dopo pochi mesi sarà rivale dei propri ex compagni.

C’è invece spirito di rivalsa in Ante Rebic, dopo l’esperienza negativa a Firenze e il riscatto in questo inizio 2020 al Milan. A tutto ciò bisogna aggiungere Rocco Commisso, che sol qualche tempo fa è stato vicinissimo all’acquisto del Milan, prima di virare sulla società gigliata per iniziare un’avventura in Italia.