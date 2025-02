Milan Feyenoord, Albertini si rammarica: «Eliminazione che fa molto male. Theo Hernandez incomprensibile, sembra che...»

Milan Feyenoord, Demetrio Albertini, leggenda dei rossoneri, ha commentato l’eliminazione dalla Champions League della squadra di Conceicao

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, leggenda del Milan, ha dichiarato:

PAROLE – «E’ un’eliminazione che fa molto male perché esci dopo aver dominato. Almeno finché c’è stata parità numerica. Dopo il rosso di Theo, la partita è cambiata completamente. Nel calcio due cose sono certe: che ti ammoniscono se trattieni la maglia dell’avversario e se simuli. Se mi aspettavo questa prestazione da Theo? Da nessuno del Milan. Anzi, da nessuno che gioca in una grande squadra. Soprattutto il primo fallo a fine primo tempo a metà campo… Tirare la maglia in quel modo a cosa serviva? Non l’ho capito. Non sembra lui. Resta una grande giocatore ma non è il Theo che eravamo abituati a vedere. Il perché non lo so. Sembra distratto nei momenti decisivi. E’ un giocatore esperto e le sue qualità sono indubbie. Da questo momento no deve uscire con l’aiuto della squadra e della società. I compagni in particolare devono stargli vicino, sostenerlo come va fatto quando uno del gruppo è in difficoltà».