Milan femminile: vittoria di squadra contro l’Inter, la Champions è vicina

Il Milan femminile si aggiudica il settimo derby storico, travolgendo l’Inter 1-4. Vittoria nel segno di Valentina Giacinti ma…

Il Milan femminile travolge l’Inter 4-1, come all’andata, conquistando di fatto il sesta stracittadina su sette nella storia. Valentina Giacinti realizza un poker speciale (eguaglia José Altafini per aver segnato quattro gol in un derby).

Le rossonere distanziano nuovamente il Sassuolo, ieri vittorioso a San Gimignano contro la Florentia, mantenendo il secondo posto in classifica. Una vittoria di squadra, frutto di un feeling perfetto, diverso dalle precedenti gare.

L’1-3 rossonero mostra la cornice di questa giornata, si può dire eccezionale: «Dowie si mette in proprio, elude l’intervento della difesa nerazzurra, piccolo sguardo in centro, giusto il tempo di vedere uno scorcio di Valentina Giacinti, quest’ultima brava a tagliare sul primo palo e scaraventare il pallone sotto la traversa».

Il vero segreto di Maurizio Ganz è certamente il centrocampo: le qualità balistiche di Hasegawa, Boquete e Jane hanno letteralmente spento le trame interiste, pericolose solamente con Gloria Marinelli sulla corsia di sinistra.

VITTORIA DI SQUADRA VERSO GRANDI OBIETTIVI

Tre punti, quelli di oggi non importanti ma fondamentali per due motivi: consolidare sempre più il gruppo, renderlo più affiatato ma soprattutto lanciare un segnale alle rivali: il Milan femminile se gioca, può far male a chiunque.

Ganz l’ha ribadito nel post partita. Il Diavolo è su tre obiettivi: mantenere il contatto con la Juventus, qualificarsi in Europa e vincere la Coppa Italia e se è questa la vera squadra rossonera, tutto è possibile.

PROSSIMO TURNO DECISIVO?

Ora la pausa. Tra tre settimane il Sassuolo affronterà la Juventus e qualora non riuscisse a vincere, in corrispondenza con la vittoria del Milan contro il Napoli al Vismara, Giacinti e compagne ipotecherebbero la Champions…