Ganz: «Grandissima partita, ecco il nostro obiettivo»

Maurizio Ganz ha parlato alla fine del derby: dai complimenti a Giacinti agli obiettivi stagionali. Ecco le sue parole

Intervistato dai microfoni di Sky, Maurizio Ganz ha parlato del derby vinto 4-1 contro l’Inter, dispensando elogi per tutti.

SULLA PARTITA: «A parte i primi undici minuti in cui ci abbiamo capito poco, abbiamo dominato la gara vincendo con merito. Ci è riuscito tutto, grande partita della squadra.

SU VALENTINA GIACINTI: «Non gli servono i miei consiglio, in area è fortissima, poi oggi ha fatto quattro goal e fare quattro goal nel derby è tanta roba».

SUGLI OBIETTIVI STAGIONALI: «Dobbiamo cercare di rimanere attaccati alla Juventus anche se stanno dimostrando di non sbagliare mai. L’altro obiettivo è centrare almeno la qualificazione in Champions e in più abbiamo la Coppa Italia».

SUI NUOVI ACQUISTI: «Boquete e Hasegawa sono grandissimi acquisti, ci permettono di avere più qualità in campo. Ringrazio la società».