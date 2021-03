Milan femminile, ultime e programma della vigilia rossonera in vista del big match di domani tra rossonere e Juventus a Torino

Allenamento di rifinitura al mattino per le ragazze di Maurizio Ganz che conta di poter avere a disposizione Refiloe Jane (non al meglio) per il big match in programma domani mattina in casa della Juventus.

Al termine della seduta odierna le giocatrici del Milan femminile si sono separate per pranzare ognuna a casa propria e pomeriggio partiranno in pullman per la volta di Torino. Unica indisponibile tra le rossonere per la sfida con la Juventus è Miriam Longo, in dubbio anche Salvatori-Rinaldi.