Milan femminile: UFFICIALE l’addio di Salvatori Rinaldi, ecco il suo futuro

Salvatori Rinaldi lascia ufficialmente il Milan femminile. Il suo futuro, come riportato nei giorni precedenti potrebbe essere…

Dopo Natasha Dowie, anche Debora Salvatori Rinaldi lascia ufficialmente il Milan femminile. La giocatrice, ex Florentia, chiude la carriera rossonera con 22 presenze totali (18 in Serie A), frutto di 3 reti e 1 assist per un totale di 816 minuti disputati.

Il suo futuro sarà ancora in Italia. Diversi i club interessati: dal Pomigliano alla Sampdoria, ma anche l’Empoli. Occhio alle soprese. Le sue parole: «È stato un onore per me giocare per uno dei club più importanti al mondo. Ringrazio tifosi e società per l’opportunità che mi è stata data. Non dimenticherò mai le emozioni che vissuto con questa maglia gloriosa».