Milan Femminile, Thrige Andersen nella Top XI 12° giornata di Serie A

Thrige Andersen è stata inserita nella Top XI della dodicesima giornata di Serie A femminile: grande soddisfazione per lei

Importante traguardo raggiunto da Thrige Andersen. La calciatrice del Milan Femminile di Maurizio Ganz è stata infatti inserita nella Top XI della dodicesima giornata della Serie A Femminile.

Una soddisfazione importante per una pedina molto importante per il tecnico ed ex bomber rossonero.